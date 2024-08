Mor atropellada una nena d'un any en un aparcament a Arties

La C-28 al seu pas per Arties.Google Maps

Una nena d'un any d'edat ha mort aquest dijous al matí en ser atropellada per un vehicle en un aparcament d'Arties, a la Val d'Aran. El Sistema d'Emergències Mèdiques, que ha enviat ambulàncies i un helicòpter al lloc, ha intentar reanimar sense èxit la petita, que ha patit una hemorràgia i ha entrat en parada cardíaca, segons els sanitaris.

Els Mossos d'Esquadra han tallat la C-28 al seu pas per Arties mentre hi treballaven els serveis d'emergència, ja que l'atropellament s'ha produït en aparcament al costat de la via.

Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 10.20 hores i els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes d’aquest incident.