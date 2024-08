Un municipi de Lleida lidera la concentració de segones residències

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les segones residències representen un 11% dels 3,9 milions d’habitatges de Catalunya, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística del 2023, que classifica el seu ús en funció del consum elèctric al no existir un cens oficial. A la Vall de Boí, la concentració es dispara més del triple: gairebé la meitat dels habitatges de la zona són d’aquest tipus. En concret, un 45% dels pisos i de les cases, cosa que el converteix en el municipi amb més de 1.000 habitants de Catalunya amb més concentració d’aquests habitatges, davant d’altres zones turístiques com Cambrils (26%) o Naut Aran (24%). Encapçala també el rànquing estatal d’oferta hotelera, segons un estudi del Consell General d’Economistes, amb una densitat de 40,29 hotels per cada mil habitants. És també el sisè amb més nombre de bars i restaurants, amb 33 per cada 1.000 habitants, un rànquing que lidera Naut Aran (44,27 per cada mil).