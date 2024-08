Què pot fer (i què no) un vigilant de seguretat? I un controlador d'accessos?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ajuntaments estan augmentant el recurs a la seguretat privada, i també a l’habilitació de torns de nit en la Policia Local, com a mesura dissuasiva per mirar d’evitar que puguin produir-se incidents i agressions als espais en els quals se celebren els esdeveniments de les festes majors. Però, què pot fer, i que no, un vigilant de seguretat? A continuació us expliquem les claus d'aquesta figura de seguretat i també la dels controladors.

Les claus

Què és un vigilant?

Personal habilitat per a tasques concretes de protecció de béns i de persones que actua uniformat i amb placa d’identificació.

Quants n’hi ha d’haver?

Almenys un si l’aforament passa de 500 persones.

Què poden fer?

Controlar identitats i objectes personals, que inclou demanar l’obertura de bosses i motxilles i el buidatge de butxaques. Poden retenir algú sospitós d’una infracció fins que se’n fan càrrec les forces de seguretat.

Què no poden fer?

No poden palpar o escorcollar una persona, portin guants o no, però sí que poden utilitzar pales de detecció de metalls.

I si la tasca embussa la fila?

L’organitzador ha de preveure l’obertura d’altres línies d’accés, amb el personal de seguretat necessari, per evitar-ho.

Són agents d’autoritat?

Només quan actuen sota les ordres de la força pública.

I els controladors?

Són personal que només control a l ’accés, l ’aforament i el desallotjament dels esdeveniments.

Aquests són vigilants?

La seua tasca és impedir l’entrada, o treure gent amb actitud agressiva i/o símptomes d’embriaguesa, i de menors, i evitar que se superi l’aforament.

Quants n’hi ha d’haver?

Dos controladors en aforaments de 150 a 500 persones, 3 de 500 a mil, 4 a partir d’aquesta xifra i un més per cada miler.

Què és un auxiliar?

Personal de suport que ni controla accessos (tret d’esdeveniments de menys de 150 espectadors) ni exerceix funcions de seguretat ni de protecció.

Hi ha dret d’admissió?

L’entrada és franca tret que (embriaguesa, agressivitat i portar armes a part) s’incompleixin condicions abans visades.