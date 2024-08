Els municipis recorren a la seguretat privada per evitar incidents en festes

Detectors de metall a Alcarràs ■ Els accessos a la zona de penyes d’Alcarràs tenen aquest any com a novetat l’ocupació per part del servei de seguretat privada de detectors de metall que permetin evitar la introducció d’armes blanques al ... - AMADO FORROLLA

Els ajuntaments de la demarcació de Lleida estan augmentant el recurs a la seguretat privada, i també a l'habilitació de torns de nit en la Policia Local, com a mesura dissuasiva per mirar d'evitar que puguin produir-se incidents i agressions als espais en els quals se celebren els esdeveniments de les festes majors.

Els ajuntaments de Lleida estan augmentant el recurs a la seguretat privada com a mesura dissuasiva per evitar incidents i agressions, físiques i/o sexuals, en els espais de les festes majors. No obstant, la mateixa normativa obliga a posar vigilants de seguretat quan l’aforament de l’esdeveniment supera el mig miler de persones i controladors d’accés quan passa de 150. “La normativa és poc exigent, hi hauria d’haver sempre seguretat privada i control d’accés”, diu Josep Gené, cap de la Unitat Regional de Policia Administrativa dels Mossos, que supervisa aquests dispositius.

Amb tot, anota, “és cert que falta personal de control, perquè molts no renoven l’habilitació, i costa trobar personal que vulgui treballar en aquests ambients i aquestes franges horàries. Amb els vigilants passa si fa no fa el mateix”. I s’hi afegeix encara un altre factor: “Els ajuntaments posen la seguretat en l’apartat de despeses quan l’haurien de posar en el d’inversions, perquè qualsevol responsabilitat, si mai passa res, serà de l’organitzador.”Empreses capdavanteres del sector pràcticament han deixat la cobertura d’aquests esdeveniments, en el que sí que segueixen d’altres. Javier Maza, copropietari de Grup Seven, explica que a poc a poc “els últims anys ha anat augmentat la conscienciació entre els ajuntaments, que ara aposten més per la seguretat a les festes majors i altres esdeveniments multitudinaris”.“Portem a terme una tasca cada vegada més preventiva”, indica, amb estudis previs del terreny i les característiques de l’esdeveniment. “Ara estem incidint en els controls perimetrals, on de vegades es produeixen més incidents”, anota. “Hem incrementat molts els filtres, anem més protegits i fem més escorcolls per detectar possibles armes punxants”, afegeix.“La seguretat privada es contracta per a on no arriba la pública”, apunta José Antonio Ramos, responsable de l’àrea a UGT-Catalunya. “Cada vegada és més habitual perquè les policies locals no tenen prou gent. La funció és evitar aldarulls i delictes i, si n’hi ha, avisar la policia”, assenyala.

Vuit controladors i 4 agents contractats

L’ajuntament d’Agramunt ha contractat dos controladors d’accés i un agent de seguretat per al divendres; quatre controladors d’accés i tres agents de seguretat per al dissabte, i dos controladors d’accés per al diumenge de les seues festes. D’altra banda, aquest personal de seguretat estarà coordinat en tot moment amb la Policia Local i també en contacte amb els Mossos d’Esquadra, asegons va explicar l’alcaldessa de la població, Sílvia Fernàndez, que al seu torn va destacar que els sis agents de la Policia Local, cos que el consistori manté “malgrat no ser obligatori per nombre d’habitants”, cobriran el torn de nit aquells dies.

Vint vigilants i 30 controladors

La festa de l’Aquelarre de Cervera mantindrà aquest cap de setmana el dispositiu habitual de seguretat dels últims anys, que estarà format per una vintena d’agents de seguretat que es distribuiran pels diferents espais de la ciutat que acullen escenaris de la festa, com Cal Racó, la plaça Major, la Muralla i la plaça Universitat, entre d’altres. A aquests se’ls sumaran una trentena de controladors d’accés en punts concrets. L’alcalde, Jan Pomés, va destacar que “l’Aquelarre compleix la normativa de personal de seguretat i de control d’accés dels espectacles i les festes de caràcter tradicional i popular”.

La Policia Local cobrirà el torn de nit

“Fa anys que venim contractant seguretat privada per als actes de les festes majors”, explica l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, que destaca que aquest any “per primera vegada en molt de temps hem fet els ajustaments perquè la Policia Local pugui tenir una patrulla nocturna”. La Policia Local de la capital del Jussà té cinc membres, una cosa que dificulta que puguin cobrir torns nocturns de manera habitual. Ambdós grups de seguretat, el municipal i el de contractació privada, coordinen la seua tasca amb la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Tremp, que aquells dies reforçarà el seu servei.