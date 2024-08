Reforcen el pont vell de Seròs abans de traspassar-lo al municipi

La Generalitat porta a terme les obres de millora del pont vell de la C-45 al seu pas per Seròs, conegut popularment com el Viaducte President Macià. Els treballs inclouen l’adaptació del pas de vehicles amb un únic carril, la incorporació de dos voreres amb pilones als dos costats per facilitar el pas de vianants, la substitució de la barana de seguretat, la neteja de les juntes de dilatació de l’estructura i el reforç integral de l’estructura. Aquests treballs de millora compten amb una inversió de 240.000 euros a càrrec del departament de Carreteres de la Generalitat.

Aquest pont històric va resistir durant la Guerra Civil i, fa vint anys, es va aconseguir preservar malgrat la construcció d’un nou viaducte a la carretera que uneix aquest municipi amb el de Maials, ja que inicialment es preveia demolir-lo.

Aquest pont és un símbol per als veïns de Seròs i haver aconseguit iniciar les obres de la rehabilitació representa una gran fita per al municipi.L’alcalde, Josep Antoni Romia, va apuntar que fa dos dècades es va sol·licitar a la Generalitat el traspàs del pont al municipi i fins ara no s’ha fet efectiu. Tanmateix, va afegir que van sol·licitar la reforma del viaducte abans de fer efectiva la cessió. Va afirmar que també sol·licitaran gestionar la zona del curs del Segre a la zona del pont.