Tres formes per arribar a Iran, el poble del Pirineu habitat per un únic veí, des de Lleida
Un poble amb una església, cinc cases i un únic veí amb un gos. L'Iran forma part del Pont de Suert i es troba a unes dos hores de la capital de província
A Iran, a 1.280 metres i abrigat al llevant pels cims de la Tartera i el Corronco, s’hi va per una estreta carretera que arranca a la de la Vall de Boí i que en 4 km acumula més de 60 revolts. Amb una església dedicada a Sant Climent del segle XI, va ser municipi entre 1812 i 1847, quan es va integrar a Llesp al tenir menys de 30 veïns.
Comarques
EDUARDO BAYONA
Des del 1968 forma part del Pont de Suert, un terme amb 2.381 habitants distribuïts en 24 nuclis més el que li dona nom i enllaçats per una malla de 55 km de camins. L’ajuntament lluita perquè li reconeguin el seu caràcter rural, ja que té una densitat demogràfica (16 habitants/km2) menor que les de Finlàndia o Nova Zelanda.
Iran, tot i els pocs veïns que l'han poblat sempre, té cinc cases, una de les quals estava habitada permanentment i una església construïda entre el segle X i el XII, d'una sola nau. No se sap quan va néixer aquest poble perquè no hi ha documentació medieval que el registri, però es creu que hi pot haver una relació entre Iran i Isirch, nucli amb sis focs que era propietat del monestir Santa Maria de Lavaix, ubicat a poca distància del Pont de Suert.
Com arribar-hi?
Per arribar-hi des de Lleida hi ha tres opcions de ruta. La primera és direcció Almenar, per la A-14 fins a poder agafar l'N-230. La carretera continua fins al Pont de Suert, des d'on es pot agafar un desviament per arribar al poble. La segona és agafant l'A-22 des de la ciutat fins a desviar-se a l'N-240, a l'altura de Castejón del Puente. Es continua fins a Barbastre, on s'agafa la carretera N-123 fins a Benabarri, on s'agafa la carretera N-230 i es continua fins a Pont de Suert. L'última opció és agafar l'A-22 i desviar-se a Altorricó, agafant la A-1240 fins a poder-se enllaçar amb la N-230 i continuar amb la mateixa ruta que les altres opcions.
Un cop al Pont de Suert hi ha dues vies per arribar a Iran: una és a través de la carretera L-500, que s'ha d'agafar fins a l'encreuament de la carretera que ens porta a Iran, Irgo i Sarais. Aquí la pujada ens obligarà a fer unes quantes corbes. Són uns 18 minuts en cotxe.
L'altra forma, des del Pont de Suert, és via Gotarta i Irgo fins arribar a Iran. Aquesta carretera s'agafa directament al Pont de Suert. Uns 25 minuts de cotxe.