Banderes a mig pal per la nadó morta a Arties

L’ajuntament de Naut Aran va col·locar ahir les banderes a mig pal en senyal de dol per la mort dijous al matí d’una nadó d’11 mesos després de ser atropellada per un turisme en un aparcament a Arties. El consistori mantindrà aquesta mesura fins dilluns i es va tornar a afegir a les mostres de condolences i de suport a la família i pròxims a la menor. D’altra banda, els Mossos mantenen oberta la investigació del tràgic succés, que passar quan els pares van deixar la petita a terra quan descarregaven el maleter i va ser atropellada per un turisme.