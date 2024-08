Tremp millora el proveïment d'aigua dels pobles i instal·la comptadors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tremp ha iniciat la millora de la xarxa de proveïment d’aigua als pobles del municipi per garantir un servei més eficient i detectar les fugues. Als pobles de Sapeira, Torre de Tamúrcia, Espluga de Serra, Santa Engràcia, Tendrui i Eroles s’estan instal·lant comptadors elèctrics que permetran facilitar una gestió més eficient, ajudant a detectar la fugues en el subministrament.

Així mateix, es preveu modernitzar les infraestructures existents per augmentar la capacitat de les captacions i l’emmagatzematge d’aigua, així com els sistemes de filtratge i tractament de l’aigua per assegurar una qualitat òptima per als nuclis. Actualment s’estan portant a terme les obres de millora en la captació del poble de Suterranya i ben aviat s’actuarà en la de la Torre de Tamúrica i Gurp, on també s’actuarà en els dipòsits. D’altra banda, aquests treballs compten amb un pressupost de més de 170.000 euros. En els dos últims anys, el consistori ha renovat gairebé 3.000 comptadors d’aigua a la localitat de Tremp.