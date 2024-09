Agricultura adjudica l'ampliació de la presa del Garrigues Sud al riu Ebre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Agricultura ha adjudicat a l’empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones el projecte d’ampliació de l’estació de bombatge del Garrigues Sud a Flix, on aquest regadiu té la captació de l’Ebre. L’actuació suposarà una inversió d’1,5 milions d’euros. La Generalitat va adjudicar al juliol la instal·lació de panells solars a Bovera que sumaran una potència de 500kW per 863.905 euros.

L’objectiu d’aquestes plantes és disminuir el consum d’energia que ara pren de la xarxa elèctrica per a la captació i bombatge de l’aigua de l’Ebre a les tres primeres zones d’aquest regadiu. La intenció és que ambdós obres estiguin finalitzades aquest mateix any. La comunitat de regants del Garrigues Sud va adjudicar el mes de març passat tres plantes solars més a l’UTE formada per la Companyia General d’Aigües de Catalunya i Elecnor Servicios y Proyectos la construcció de tres plantes solars.Així, el Garrigues Sud proveeix municipis de Tarragona afectats per la sequera que ha deixat sec el pantà de Margalef. La Generalitat ha licitat l’assistència tècnica per redactar el projecte d’una nova captació per a la Comunitat de Regants del Riu Montsant des del Garrigues Sud (més informació a la pàgina 15).