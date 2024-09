Detingut per apunyalar un home en una baralla a Balaguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir de matinada un home de 47 anys acusat d’apunyalar un altre individu durant una baralla a Balaguer. Fonts policials van assenyalar que els fets van tenir lloc cap a les 6.15 hores al carrer Molí del Comte de la capital de la Noguera. Es va alertar els serveis d’emergències que una persona havia resultat ferida per una ganivetada i fins al lloc es van traslladar diverses patrulles de la policia catalana. Els agents van poder localitzar i arrestar poc després a Balaguer el presumpte autor, que va quedar detingut i passarà a disposició del jutjat de guàrdia les pròximes hores. La investigació determinarà si se li imputa un delicte de lesions o un intent d’homicidi. Mentrestant, la víctima va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però no es temia per la seua vida. Dijous passat, un home de 43 anys va ser arrestat a Mollerussa per apunyalar un home després d’una discussió en una casa okupada. L’agressor va ser localitzat amb la roba tacada de sang.