Un home ofegat a Camarasa, cinquè banyista mort aquest any a Ponent

Un veí de Barcelona de 44 anys va morir ahir ofegat mentre es banyava al riu Segre a la zona de la Platgeta, al terme municipal de Camarasa, a la Noguera. A les 17.03 hores, un testimoni va avisar amb una trucada al 112 que un home estava a l’aigua i tenia dificultats per sortir. Immediatament es van mobilitzar dotze dotacions dels Bombers de la Generalitat amb personal dels parcs de Balaguer, Àger i Tremp, a més d’efectius del Grup Caní de Recerca (GRCR) i del Grup d’Actuacions Especials Subaquàtiques. També es va mobilitzar un helicòpter.

Prèviament, s’havien fet gestions amb la companyia gestora del pantà per rebaixar el cabal i permetre la immersió segura dels especialistes. Finalment, van ser els GRAE subaquàtics els que, cap a les 18.30 hores, van trobar el cos sense vida de l’home a una profunditat de 3,3 metres i a molt poca distància d’on se l’havia vist per última vegada. Després d’avisar la comitiva judicial, es va procedir a recuperar-lo.

Així mateix, els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació dels fets i el Sistema d’Emergències Mèdiques va activar el suport psicològic per als familiars de la víctima. El tràgic succés va causar consternació a Camarasa, com va assenyalar l’alcaldessa, Elisabet Lizaso, a l’assegurar que feia anys que no hi havia una víctima mortal en aquesta zona de bany, on s’han implementat mesures de seguretat els últims anys. “Sabem que funcionen, però continuarem treballant per saber si podem millorar”, va destacar. Així mateix, va mostrar les seues condolences als familiars de la víctima, que havia anat a passar el dia a la zona de Camarasa amb un grup de familiars i amics.

Aquest estiu ja són cinc les persones que han mort ofegades a les comarques lleidatanes. Al juny un veí de Balaguer de 49 anys va perdre la vida a l’ofegar-se al Segre a Gerb, i el mes de juliol van morir un nen d’Alcarràs de 7 anys que es va ofegar a les piscines municipals; un home de 65 anys que va morir al caure d’una llanxa al pantà de Sant Antoni a l’altura de la Pobla de Segur, i un adolescent de 14 anys que va ser trobat després de quatre dies de recerca al pantà a Talarn.