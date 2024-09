Own Spirit reuneix 3.000 persones al costat del pantà de Santa Anna

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Aquesta tarda hem posat el cartell de sold out, hem completat l’aforament. Estem molt contents”, explica Francesc Ibáñez Alarcón, director d’Own Spirit, un festival que se celebra a la vora de l’embassament de Santa Anna, al terme de Valldellou, i pel qual entre demà dimecres i dilluns vinent passaran 3.000 persones. “És la vuitena edició, i la cinquena aquí. Aquest entorn és un paradís”, anota Ibáñez, que, com l’alcalde, Jesús Lumbiarres, dona per consolidada la ubicació. “És un projecte a llarg termini”, anota. El festival va arribar a la Llitera des de Callús, al Bages.

El festival, en el qual l’electrònica copa l’apartat musical, té com a proposta diferencial un vessant holístic. “El 60% del públic és de procedència internacional, i els perfils més habituals són els de tipus familiar i de tipus naturista”, anota el director.El recinte obre les portes demà a les 9.00 i a les 17.00 arranca el primer escenari. Dijous s’incorpora la zona holística i de divendres a diumenge funcionaran totes les àrees.