Balaguer pagarà al consell per un servei de recollida de voluminosos

La Paeria de Balaguer pagarà entre 7.500 i 8.000 euros al consell de la Noguera per un servei puntual de recollida de voluminosos. “Serà un servei concret i durant uns dies per intervenir en els 50 punts d’abocaments detectats a la capital durant aquest estiu”, va dir la primera edil Lorena González. Va afegir que l’objectiu d’aquesta actuació és “deixar neta la ciutat i començar de zero” mentre s’estudia amb l’àrea d’intervenció la creació d’una brigada pròpia per recollir els residus voluminosos, ja que ara el servei el fa una empresa externa, el contracte de la qual ha vençut. “La nostra proposta és contractar tres persones per als voluminosos i un equip de neteja complementari.”

Gairebé la meitat d’aquests rebutjos i residus voluminosos que es gestionen a Balaguer són abandonats a la via pública en un horari indegut, fet que genera un problema per a la recollida i la neteja de la via pública. La capital compta amb una ordenança que regula els residus municipals, comercials, industrials i d’obres, que contempla multes de fins a 3.000 euros en cas de faltes molt greus o reincidents, i de 30.000 euros en cas que hi hagi una afectació directa al medi ambient. L’última setmana d’agost la Guàrdia Urbana de Balaguer va imposar la primera multa per tirar rebutjos voluminosos de manera inadequada. La sanció administrativa es va aplicar als infractors, que van enxampar in fraganti, i va ser d’un total de 751 euros. Els mobles que van deixar a la via pública provenien d’un immoble que estaven buidant.

Artesa demana mantenir les places i els parcs nets

Per donar resposta a l’increment de deixadesa i acumulació de residus detectats en places i parcs públics d’Artesa de Segre, el consistori de la localitat ha fet una crida per mantenir aquests espais lúdics més nets i perquè es redueixin els actes incívics. Han iniciat una campanya de conscienciació ciutadana per fomentar la cura i respecte per aquests espais. El personal de la brigada ha observat un augment significatiu d’escombraries i incivisme en zones com el parc de la Palanca i places del poble. Amb l’objectiu de revertir aquesta situació, l’ajuntament ha instal·lat plafons informatius als punts més afectats, amb un missatge clar i directe en el qual demana la col·laboració ciutadana per mantenir nets les places i parcs. Aquests plafons recorden que la cura dels espais públics és una responsabilitat compartida, i que el seu bon estat és fonamental per al benestar i la convivència dels veïns. D’aquesta manera, l’objectiu és sensibilitzar la població i el consistori confia que aquesta acció contribueixi a millorar la situació actual i que, amb la col·laboració de tothom, es pugui garantir que continuïn sent espais nets i agradables, altrament, es prendran mesures més dràstiques.