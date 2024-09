Renuncia l'únic edil d'Aliança Catalana a Ribera d'Ondara

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

L’únic edil d’Aliança Catalana a Ribera d’Ondara, Albert Puig, va registrar diumenge passat de forma telemàtica a les oficines del consistori la seua renúncia al càrrec. Manifesta estar cansat de la pressió mediàtica “que m’ha provocat problemes de salut i de distanciament de la família que ara tindré temps de recuperar”.

Després de la moció de censura a Francesc Sabanés (PSC) el mes d’abril passat i la posterior baixa de maternitat de l’alcaldessa Elisabeth Jové, Puig va estar uns 3 mesos com a alcalde en funcions de Ribera d’Ondara. En aquest període, les seues proclames a les xarxes socials que es van interpretar com atacs al col·lectiu LGTBI, van provocar el rebuig tant del seu partit, que va haver d’abandonar, com de la resta d’edils del govern local. Així, el mes de juliol passat es va manifestar en contra de penjar la bandera LGTBI al balcó de l’ajuntament i va declarar que no “m’han d’amenaçar perquè posi la bandera LGTBIQ+, estic cansat de tanta propaganda. Amb els diners públics que es dediquen a aquesta publicitat el que s’està fent és manipular els menors”. Per a Puig les seues declaracions van ser mal interpretades. L’alcaldessa Elisabeth Jové (expulsada d’ERC i ara independent) va dir que d’aquí a dos setmanes se celebrarà el ple en el qual se sotmetrà a votació la renúncia de Puig i entrarà el següent candidat de la llista, Antonio Fernández. El nou edil tindrà també la clau del govern i haurà de decidir si dona el seu suport a Jové, que mantindria l’alcaldia, o a l’anterior alcalde Francesc Sabanés (PSC), que la recuperaria.