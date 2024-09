El centre logístic de biomassa de Les funcionarà a començaments d'any

La Diputació ha adjudicat per un total de 338.496 euros la construcció del centre logístic de biomassa a Les, que rebrà restes de neteges forestals de tota la Val d’Aran per convertir-los en estelles que alimentaran calderes i proveiran de calefacció i aigua calenta edificis. Aquest projecte va quedar en via morta el 2022, quan l’empresa adjudicatària de les obres va renunciar al contracte davant del fort augment dels preus dels materials, al voltant d’un 40% més del que s’havia pressupostat. Aquesta demora va provocar que les obres perdessin els fons europeus que tenien assignades, a l’expirar els terminis per completar-les sense ni tan sols haver pogut iniciar-les.

La corporació provincial i el Conselh Generau van firmar un conveni en virtut del qual la Diputació pagarà el 75% de les obres i la corporació aranesa el 25%. L’alcalde de Les, Andreu Cortés, va apuntar que aquest projecte permetrà finalment posar en marxa el pla de gestió forestal sostenible i biomassa del Govern aranès, BoscAran. Es preveu que les obres s’allarguin entre quatre i cinc mesos i pugui entrar en funcionament a començaments d’any.En aquest sentit, avui està previst que l’ajuntament de Les aculli una reunió amb els ajuntaments i les EMD de la Val en la qual s’explicaran els avenços del projecte de gestió sostenible del Conselh, que té com a objectiu gestionar els recursos forestals d’Aran mitjançant una silvicultura activa i generadora de llocs de treball. Cortés va apuntar que “aquest projecte de gestió forestal serà el punt de partida per gestionar els nostres recursos forestals i avançar en la disminució de la petjada de carboni, l’autosuficiència energètica basada en la biomassa i les xarxes de calor als pobles que permetin una reducció de la despesa en energia tant de les administracions com de la ciutadania”.BoscAran compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, finançat amb fons europeus Next Generation. La Val ha aconseguit 3,1 milions d’euros en total de l’Estat per a l’impuls de la bioeconomia i la transició energètica al territori.