Els Mossos denuncien el diputat del PSC i exalcalde d'Alcarràs Manel Ezquerra per insultar-los

Els Mossos d’Esquadra, juntament amb la Policia Local d’Alcarràs, han denunciat Manel Ezquerra, diputat pel PSC al Parlament i exalcalde d’aquesta localitat, per insultar-los, segons ha pogut saber aquest diari. L’acusen de falta de respecte i desconsideració després d’un incident en què es va veure involucrat el seu fill diumenge a la matinada en la festa major d’Alcarràs. Ezquerra va afirmar ahir a SEGRE que l’ha sorprès la denúncia perquè, segons ell, en cap moment no va denigrar o va faltar al respecte els agents.

Els fets van tenir lloc a última hora de la matinada de diumenge a la zona de penyes quan, pel que sembla, el fill d’Ezquerra es va veure involucrat en un incident amb una altra persona i va acabar sent immobilitzat pel personal de l’empresa de seguretat encarregada de la vigilància del recinte.

Posteriorment, al lloc es van desplaçar agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra. Va ser aleshores quan Ezquerra va començar a recriminar l’actuació dels vigilants així com dels agents i els va dir que eren uns “ineptes”, “no sabeu fer res” i “no valeu per a res”, entre altres expressions, segons la versió dels Mossos. Davant d’això, van decidir denunciar Manel Ezquerra per falta de respecte i desconsideració, segons fonts solvents. En aquest cas, es presumeix que acabarà sent multat per la llei 4/2015, coneguda com llei mordassa.

Per la seua part, el diputat socialista va negar ahir a aquest diari que en cap moment denigrés, insultés o es mostrés irrespectuós amb els agents. “Al contrari, jo vaig ser-hi com a pare per saber què li havia passat al meu fill i vaig estar parlant amb els agents. No vaig fer res”, va assegurar. A més, va explicar que el seu fill ha denunciat els vigilants de seguretat “perquè la seua actuació va estar fora de lloc”. Va afegir que hi ha testimonis d’això. Ezquerra va acabar dient que “no entenc res”.

Es dona la circumstància que l’exalcalde d’Alcarràs va ser imputat el 2022 per presumpta prevaricació per una baralla amb dos d’urbans. Va tenir lloc el 2021 quan era primer tinent d’alcalde i dos policies municipals (una agent i el seu company) es van negar a detenir una persona que, segons Ezquerra, l’assetjava.