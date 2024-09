Mollerussa avala els comptes i d'aquí a 3 mesos, els del 2025

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa va aprovar ahir el pressupost del 2024 que ascendeix als 18,9 milions d’euros, un 12% més que el 2023. Va ser en un ple extraordinari i va obtenir la majoria amb els vots a favor dels partits que formen part del pacte de govern: Mollerussa Primer, PSC i Junts (amb l’absència de la regidora Rosalia Carnicé). Es va abstenir el PP i van votar-hi en contra ERC i la CUP. L’alcalde, Marc Solsona, va remarcar que més val tard que mai i va assegurar que ja treballen per poder debatre alnovembre els pressupostos del 2025 perquè estiguin en vigor el dia 1 de gener. Joan Simeón, del Partit Popular, va assegurar que la tardança a aprovar el document és digna “del llibre dels rècords”, va criticar que projectes com la d’un nou polígon industrial encara no estiguin en marxa i va exigir més mesures perquè la ciutat “sigui més atractiva”. Així, va proposar un pla per restaurar façanes. Per una altra banda, tant Pol Chumillas de la CUP com Letícia Carné d’ERC van denunciar que el consistori contempli la reforma integral de l’enllumenat sense haver aprofitat ajuts. “Pagarem un milió per un projecte que ens hagués pogut costar només 300.000 euros”, va dir Chumillas, que també va qualificar el parc municipal de “degradat”.

Letícia Carné va assegurar que el consistori no ha “de responsabilitzar els treballadors” pel retard en la presentació del pressupost.Raul Aguilar, de Junts, va valorar positivament projectes com el de l’enllumenat per a així iniciar la transició energètica, mentre que Joel Bastons va destacar que la ciutat compta amb tres places més d’agents de policia “per augmentar la seguretat”. Els comptes inclouen també projectes com la construcció d’un refugi d’animals o el trasllat a les antigues oficines de CaixaBank dels serveis d’Acció Social i Habitatge.