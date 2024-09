Els nens de la Sentiu començaran les classes al centre de serveis

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Els quinze nens que cursen aquest any Primària a la Sentiu de Sió, inclosos els dos que començaran a la guarderia, iniciaran el curs escolar demà dilluns al centre de serveis de la població. Les obres de reforma de l’escola, que es van iniciar fa uns dos mesos, no han acabat i és més segur que els alumnes vagin al nou equipament que sí que està acabat, segons va explicar l’alcalde, Josep Torres. Al principi, s’havia plantejat adaptar una classe a la sala polivalent o habilitar un bungalou al costat de l’escola. Tanmateix, aquestes dos opcions es van descartar i l’ajuntament va considerar que era més adequat començar al centre de serveis, pendent de posar-se en funcionament. “Els alumnes estaran un mes o mes i mig en aquest equipament, que és el temps que calculem per deixar enllestida la reforma del col·legi”. Torres va indicar que es va descartar habilitar un bungalou prefabricat al costat de l’escola “perquè hi ha material i estris de la construcció i podria ser perillós per als nens”.

El nou centre cívic, que serà col·legi durant algunes setmana, servirà posteriorment com a centre de dia per a la tercera edat, però també oferirà serveis i espais habilitats per a reunions a les associacions de joves, dones i altres entitats de la localitat, va explicar Torres. Oferirà serveis de perruqueria, gimnàs, zona de massatges i menjador i serà el local social de la població. Així mateix, va indicar que es tracta d’una estructura moderna, construïda a la zona de nova urbanització del poble, amb la qual es vol atendre tots els sectors socials. “És l’obra més important del mandat, amb un cost de 390.000 euros, que s’han finançat amb ajuts del Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOS)”, va dir Torres.El Centre de Serveis es posarà en marxa quan els nens estrenin les instal·lacions renovades de l’escola. Es tracta d’un equipament vital, va remarcar, amb el qual l’ajuntament vol tenir atesos tots els sectors de la població per evitar que marxin a altres localitats. “La falta de serveis és un problema per als petits pobles. Ja hem contactat amb els professionals que s’encarregaran d’oferir-los”.