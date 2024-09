Li roben el tractor quan para per dinar a Vilanova de Bellpuig

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Francesc Torres, un agricultor de Vilanova de Bellpuig, ha demanat ajuda a través de les xarxes socials per trobar el tractor que li van robar dissabte a l’hora que va parar per dinar després de treballar en la recollida de la fruita. “Solem parar una hora per dinar i, de fet, el vehicle va desaparèixer entre dos quarts de dos i tres quarts de tres. Quan vam arribar ja no hi era i només vam veure les rodes de les rodes en direcció a Arbeca”, va explicar.

Torres ha presentat una denúncia davant dels Mossos i sol·licita la col·laboració de tots els que puguin ajudar-la a localitzar-lo, ja que és un vehicle car. “Es tracta d’un tractor blau nou de la marca New Holand imprescindible per a les tasques durant la campanya de la fruita”, va puntualitzar. “Espero que es tracti d’una gamberrada i que pugui recuperar-lo tot i que temo que l’hagin robat màfies que es dediquen a sostreure aquest tipus de vehicles per a la venda o a desmantellar-los per després vendre’n les peces a l’estranger. Si aquest és el cas, m’hauran causat un perjudici considerable”, va lamentar.

Precisament, el gener d’aquest any un altre agricultor lleidatà va denunciar el robatori del seu tractor a Nalec, a l’Urgell, i també va demanar ajuda a través de les xarxes socials per poder localitzar el vehicle. Segons va informar al seu compte de X, els fets van tenir lloc de nit.

Curiosament el tractor també era marca New Holand i se’l van emportar quan estava estacionat davant d’un magatzem a Nalec. Llavors el propietari també va sospitar que s’esperaven robar-lo, carregar-lo en algun camió i vendre’l fora.

Torres va indicar ahir que en tots dos casos hi ha paral·lelismes i va recordar que en aquell cas al cap de pocs dies un ciclista va trobar el tractor robat a Nalec ocult en un canyís just entre Arbeca i la Floresta, a les Garrigues, que “és el municipi cap a on apuntaven les marques de les rodes del meu tractor”, va insistir.

L’agricultor de Nalec va recuperar el seu tractor sense matrícula als 5 dies de la desaparició gràcies a les xarxes socials. “He optat pel mateix procediment i espero que el cas es resolgui de la mateixa manera, per la qual cosa sol·licito la col·laboració de tots els que em puguin ajudar.”Aquest hivern també s’han produït altres robatoris agrícoles tant de material com d’olives i ametlles.

Val a recordar que el mes d’abril passat els Mossos van obrir una investigació per buscar una banda que operava en poblacions de la Segarra, com Sant Guim de Freixenet o Estaràs, d’on van arribar a emportar-se eines agràries, tanques de carretera i la porta d’un cementiri utilitzant un camió grua.

Des de fa anys, els agricultors denuncien el robatori d’hidrants a les finques de regadiu i fins i tot es van arribar a emportar el cable de coure de l’estació de bombatge de l’Algerri-Balaguer fa tres anys.