Balaguer porta al jutge la sentència del jurat de reg

La Paeria de Balaguer ha presentat un contenciós administratiu contra la sentència del jurat de reg de la Séquia del Cup de Menàrguens i Balaguer, que imposava a la Paeria una sanció de 10.000 euros per danys i per agafar aigua del regadiu per proveir la ciutat de Balaguer. El recurs arriba després que divendres passat els regants tornessin a tallar de nou l’aigua de boca a la capital complint amb el dictamen del jurat de reg que vetava el subministrament des d’aquesta infraestructura. “Divendres vam demanar als regants que restablissin immediatament el pas de l’aigua per donar aigua de boca a Balaguer partint del decret municipal d’urgència del mes de maig passat, encara vigent”, va explicar l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González. Va afegir que els agricultors apel·laven al dictamen del jurat de reg i “van dubtar de la validesa del decret d’emergència per garantir el subministrament”. Així mateix, va avançar que se’ls ha exigit que s’abstinguin de pertorbar el subministrament de Balaguer des de la séquia: “No podem estar pendents de les voluntats dels regants, encara que entenem el seu drets, però estem parlant de l’aigua de boca de gairebé 18.000 persones”, va dir. Va afegir que fins a aconseguir les màximes condicions de la captació directa del riu prevaldrà el decret, que garanteix el subministrament des de la séquia. Va explicar que aquest estiu han patit robatoris de cable de les bombes de captació i no s’ha pogut treballar en el subministrament. Per la seua part, el president de la comunitat de regants, Josep Ros, va avançar que només van complir el dictamen del jurat de reg per evitar que la Paeria agafés aigua d’aquesta infraestructura. Els regants van posar una denúncia davant dels Mossos al comprovar que tècnics de la Paeria van manipular la pala per tornar a captar aigua. El conflicte es remunta al mes d’abril passat, quan els regants van tallar l’aigua de boca a la Paeria al·legant que l’ajuntament no està al corrent de pagament. La Paeria va restablir el subministrament amb un decret municipal.