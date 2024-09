El lleidatà Víctor Sas, nou secretari d'Agenda Rural

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Víctor Sas serà el nou secretari d’Agenda Rural de la conselleria d’Agricultura. El Consell Executiu podria anunciar avui el nomenament. Nascut el 1989, és enginyer agrònom especialitzat en indústries alimentàries amb un màster en enginyeria agronòmica de la UdL. Ha estat tècnic de la comunitat de regants del Garrigues Sud durant deu anys, on s’ha encarregat de dirigir, tant l’ampliació i la promoció com la instal·lació de plantes solars per abaratir els costos de llum que suposa el bombatge. També ha estat assessor olivícola i de software per a agricultors. A partir d’ara les seues principals funcions seran establir les polítiques departamentals en matèria de planificació agrària, infraestructures agràries i regadius, recuperació d’espais agraris i desenvolupament rural i en matèria forestal, pesca continental i activitats cinegètiques. També s’encarregarà de la gestió forestal i sistemes de regadiu i de qüestions referides a la PAC. Aquesta secretaria també s’encarregarà d’impulsar l’Agència Rural de Catalunya, planificar les línies d’ajuts per al desenvolupament rural i la millora de camins, així com la plena incorporació al camp de la dona i de noves generacions per al relleu a les explotacions. Sas substitueix Oriol Anson.