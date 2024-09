Llum verda a la renovació de la senyalització del tram d’alta velocitat entre Lleida i Madrid que costarà 14,5 milions d'euros

Publicat per acn

Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha autoritzat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible licitar, a través d’Adif Alta Velocitat, un contracte per 14,5 milions d'euros (IVA no inclòs) per renovar els actuals equips d’energia dels edificis tècnics de senyalització del tram Lleida-Madrid de la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona-Figueres. L’execució s’ha de fer en 25 mesos i té com a objectiu millorar la fiabilitat del sistema d’energia, mitjançant la substitució dels equips que alimenten les instal·lacions que hi ha als edificis tècnics, que estan operatius des que va entrar en servei la línia al 2003. A banda d’augmentar la fiabilitat dels sistemes amb una reducció d’avaries i temps de reparació, es preveu una reducció de costos de manteniment.

Està previst instal·lar equips de nou disseny i tecnologia. En concret, el contracte preveu el subministrament, muntatge i posada en servei de Sistemes d’Alimentació Interrompuda (SAI), fonts d’alimentació, filtre i estabilitzadors, així com el subministrament de nous armaris de commutació de xarxes i distribució. També s’inclou un sistema per a la gestió i supervisió centralitzada de l’estat de funcionament de tots els elements del sistema d’energia, amb el que es preveu evitar desplaçaments per fer determinades maniobres elèctriques a la instal·lació.

Amb l’estalvi de costos de manteniment, també es pretén ajustar les potències elèctriques dels nous equips a les necessitats reals, afavorir a un major rendiment elèctric, generar menors requeriments climàtics a la sala d’energia i reduir els espais que fan falta per a un mateix servei.