Prop de vuitanta activitats a les festes de Mequinensa

L’ajuntament de Mequinensa ha presentat el programa de les festes de la Santa, que se celebraran del 16 al 22 d’aquest mes, amb actes diversos i més jornades, cosa que ha suposat un esforç extra tant per a la comissió com per a la regidoria de Festes. En total prop de 80 activitats, totes gratuïtes, entre les quals s’inclouen les de la Santa, així com les que s’han programat com a Pre Santa i que marquen l’inici del compte enrere per al llançament del txupinasso.