Dos muntanyencs salven la vida al caure d'uns 30 metres al Besiberri

Els Bombers de la Generalitat van rescatar a primera hora de la tarda d’ahir dos muntanyencs que es van veure sorpresos pel despreniment d’una roca quan es trobaven a la cresta del Besiberri Nord, a Vilaller. Els excursionistes van salvar miraculosament la vida després del despreniment, que va provocar que caiguessin uns 30 metres, quedant bloquejats.

L’accident es va produir a les 13.41 hores quan un grup de cinc persones es trobava a la cresta del Besiberri Nord, un pic de 3.015 metres d’altitud que està situat en el límit de l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, i es va desprendre part d’una roca on un d’ells tenia fixat l’ancoratge. Dos d’ells es van veure afectats, sent arrossegats uns 30 metres pel pendent. Van ser els mateixos afectats els que van alertar el 112 del que havia ocorregut. Fins al lloc es va desplaçar un helicòpter amb un equip dels GRAE. L’aeronau va deixar a la cresta els rescatadors, que van fer ràpel fins a arribar als muntanyencs, un dels quals ferit. Després d’assolir-los, van fer l’evacuació amb la grua de l’helicòpter. El ferit, un veí de Vilanova i la Geltrú de 57 anys, va ser evacuat a l’hospital de Tremp. Fonts dels Bombers van explicar que l’incident hauria pogut tenir conseqüències molt més greus.Els Bombers van rescatar dilluns una persona que es va precipitar uns 10 metres des d’un cingle a la Pobla de Segur (vegeu SEGRE d’ahir). Els efectius van localitzar la víctima en un lloc de molt difícil accés i, després d’una la primera atenció sanitària in situ, la van assegurar amb cordes i un arnès i la van acompanyar fins a l’ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que finalment la va evacuar a un centre mèdic.