Set rescats en un sol dia en paratges de la demarcació

Els Bombers van fer ahir set rescats en paratges de les comarques de Lleida. El primer va tenir lloc a Montferrer i Castellbò (9.23 hores), on el GRAE va socórrer un boletaire que va patir una indisposició al port del Cantó. Posteriorment, van acudir a Riu de Cerdanya (11.23 hores) per socórrer un home que va caure per un barranc quan buscava bolets. A les 11.48 hores, un parapentista es va fracturar una cama a Àger. Va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. També a Àger van atendre una persona que es trobava malament a la zona d’aterratge. A les 11.56 hores van ser alertats d’un home que va patir un accident amb un quad al pantà de Santa Anna, a Ivars de Noguera. L’afectat va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova amb policontusions. D’altra banda, a Cellers, al Pallars Jussà, van socórrer una família l’embarcació de la qual havia bolcat al pantà. No hi va haver ferits. A la tarda, van rescatar un excursionista de 21 anys que va resultar ferida a Sant Esteve de la Sarga. La van portar a l’hospital de Tremp.