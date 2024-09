Quatre dels cinc morts aquest estiu a les carreteres lleidatanes eren motoristes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les carreteres catalanes van registrar aquest estiu, del 24 de juny al 9 de setembre, un total de 33 morts en 30 accidents, un 11% menys que en el mateix període del 2023 i un 33% menys que el 2019. Del total, cinc van ser a les comarques de Lleida, segons el balanç que va fer ahir Trànsit. Els sinistres van tenir lloc a Mollerussa, Lleida (2), Vilanova de l’Aguda i Seròs. És la mateixa xifra que l’any passat. Es dona la circumstància que quatre anaven amb moto. D’altra banda, a nivell de Catalunya, gairebé la meitat de les persones que van perdre la vida, un 48 per cent, eren de col·lectius vulnerables com ara ciclistes, motoristes o vianants. A més, hi va haver 226 ferits greus, un 38 per cent més que l’any passat. Els accidents amb morts o ferits greus van ser 189, per sobre dels 163 de l’estiu passat, i el total de sinistres va ser de 1.859, 26 més que l’any 2023.