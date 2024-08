Mor la passatgera d'una moto arran d'una col·lisió amb un turisme a la C-45 a Seròs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La passatgera d’una moto va perdre la vida ahir en una col·lisió amb un turisme a la carretera C-45 al terme municipal de Seròs, al Segrià. La víctima és una dona de 62 anys i de nacionalitat alemanya. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 10.57 hores quan, per causes que es desconeixen i s’investiguen, es va produir un xoc entre un turisme i una motocicleta. Com a conseqüència de l’accident, va morir l’acompanyant de la moto mentre que el conductor va resultar ferit i va ser evacuat en estat menys greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Fins al lloc del sinistre es van desplaçar quatre patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos unitats terrestres i l’helicòpeter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A causa de l’accident, els Mossos van tallar la circulació per la C-45, que va recuperar la normalitat una hora i mitja després, i es va desviar el trànsit per l’interior del municipi.Des de començament d’any, han mort vuit motoristes o passatgers de vehicles de dos rodes a les carreteres lleidatanes, una xifra molt superior al mateix període de l’any passat, quan n’hi va haver tres, i que iguala les registrades de tot el 2023. Així mateix, la víctima mortal de Seròs és la segona en el que va de setmana a les carreteres lleidatanes, després que dilluns passat morís un motorista, de 37 anys i veí d’Andorra, al tenir una caiguda a la C-14 a Vilanova de l’Aguda.D’altra banda, un camió va xocar contra la paret de la muntanya a la C-45 a Seròs, al quilòmetre 16, molt a prop del punt de l’accident mortal, el 15,3. En aquest cas, el xòfer va resultar il·lès i una grua va haver de retirar el camió que va quedar enmig de la via. A més a més, un conductor va resultar ferit lleu en una sortida de via a l’LP3322 a Vila-sana i un altre, al xocar amb un fanal a Balaguer.

Ja són 19 les víctimes mortals a la carretera enguany a Lleida

Des de començament d’any, 19 persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres lleidatanes, una més que en el mateix període de l’any passat. Només aquesta setmana s’han registrat dos accidents mortals, mentre que al juliol n’hi va haver tres i al juny, quatre. Del total de víctimes mortals, el 47% són considerades col·lectiu vulnerable. Concretament, vuit motoristes i una vianant.D’altra banda, un ciclista va morir ahir al matí atropellat per un turisme a la carretera C-12 a Amposta. Es tracta d’un home de 40 anys i veí d’aquesta localitat del Montsià. Segons va informar ahir Trànsit, al conjunt de Catalunya han mort 89 persones en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana des de començament d’any.