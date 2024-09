Inventari a la casa de Pedrolo

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega fa mesos que treballa en l’inventari i la catalogació dels llibres i objectes que formaran part de la futura Casa Museu dedicada a Manuel de Pedrolo, situada al carrer Major de la ciutat. L’objectiu d’aquest projecte de gran rellevància cultural és preservar i posar en relleu el llegat de l’escriptor nascut a l’Aranyó, considerat una de les figures més destacades de la literatura catalana del segle XX.

El Museu Tàrrega Urgell s’encarrega de l’inventari per al qual ha contractat dos persones de forma temporal. Es tracta d’una auxiliar de biblioteca, Andrea Franquet, encarregada de l’inventari exhaustiu dels llibres que componen la biblioteca personal de Pedrolo, i d’una tècnica de museu, Mireia Lluch, responsable de l’inventari i la catalogació del mobiliari i els objectes personals de l’escriptor i de la seua família.Quant a la biblioteca, fins a dia d’avui, s’han inventariat més de 2.000 volums. Val a assenyalar, en aquest sentit, que anteriorment l’expert en Pedrolo Xavier Garcia havia registrat uns 3.400 volums. La biblioteca familiar de Pedrolo té 12.000 exemplars, entre els quals hi ha obres amb dedicatòries d’autors com Joaquim Carbó, Maurici Serrahima, Josep Vallverdú o Camilo José Cela, així com edicions especials i rares que no es troben en altres catàlegs. Així mateix, aquest patrimoni literari inclou també versions originals en anglès, francès, italià i portuguès; traduccions i edicions supervisades per Pedrolo, i altres llibres amb anotacions personals de l’escriptor, que va passar la seua infància a Tàrrega.Pel que fa als objectes, s’ha dividit l’espai en zones, com el vestíbul, la biblioteca, la sala d’estar i les habitacions. A través d’entrevistes amb la filla de Pedrolo, Adelais, s’ha pogut identificar la història de diferents objectes, aportant valor històric i emocional a la col·lecció. Alguns exemples d’objectes catalogats fins ara són mobles dels segles XVIII i XIX, provinents tant de la família materna com paterna de l’escriptor, i objectes personals com la bata de bateig de Pedrolo o els seus quaderns del col·legi.Amb tot, gràcies a aquest minuciós treball, la futura Casa Museu Manuel de Pedrolo de Tàrrega es convertirà en un espai de referència per a la conservació del patrimoni literari i personal d’un dels autors més influents de la literatura catalana, i a més permetrà als visitants disfrutar d’un recorregut immersiu per la seua vida i la seua extensa obra. D’altra banda, l’any 2021 l’ajuntament i Adelais Pedrolo van firmar un conveni per tal de gestionar i difondre el llegat de l’escriptor a Tàrrega.