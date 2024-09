Equipen la residència i en preveuen obrir un 50%

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mequinensa ha adjudicat a l’empresa aragonesa Industrias Hidráulicas Pardo SL el primer dels lots per equipar la Residència de Persones Grans i Centre de Dia Magda Godia per un import de 181.470 euros. La xifra suposa poc menys de la tercera part de la inversió inicialment prevista per a l’equipament i mobiliari de tot edifici i té l’objectiu d’agilitzar l’obertura només al 50% de la capacitat i oferir els serveis a les persones que ho necessitin com més aviat millor, una vegada el Govern d’Aragó atorgui els permisos necessaris, segons fonts municipals del consistori governat pel PSOE.

L’import total previst per al subministrament, muntatge i instal·lació de mobiliari i equipament per a la posada en marxa integral ascendeix a 670.000 euros, quantitat sol·licitada a la comarca del Baix Cinca a finals de l’any passat i que continua pendent de concreció, malgrat tenir consignada partida pressupostària suficient per a tal finalitat en virtut de l’acord de la Comarca aprovat sense cap vot en contra l’abril del passat 2023. Tanmateix, va desaparèixer dels pressupostos de l’ens comarcal, amb el Partit Popular al capdavant, per a l’exercici 2024, van remarcar les mateixes fonts.Amb aquest primer lot es dota l’edifici de l’equipament necessari per rebre a 39 dels 78 usuaris de residència previstos, les habitacions de la primera planta, el centre de dia, el menjador, la biblioteca, les oficines, els despatxos, les consultes mèdiques, les sala de cures, els magatzems i la gestió de residus, vestidors del personal, un oratori, espais d’atenció a les famílies, recepció i zona de rehabilitació. L’empresa té un termini de dos mesos per deixar enllestides les instal·lacions.