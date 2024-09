Primer capítol del pòdcast amb agents d'investigació dels Mossos de Lleida: “la intel·ligència artificial ens ajuda, però també als delinqüents”

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament d’Interior va estrenar ahir el primer capítol del pòdcast En cos i ànima, en el qual faran vuit episodis sobre les històries i experiències dels cossos de seguretat i emergències de la Generalitat. Els Mossos d’Esquadra han estat els encarregats d’estrenar aquesta iniciativa, concretament els agents d’investigació de Lleida.

Així, en el primer capítol expliquen la seua experiència i la tasca de l’investigador el subinspector Jordi Fadurdo, cap d’Investigació de l’ABP del Segrià, i l’agent de la Unitat d’Investigació de Lleida Montse Roure. Tant un com l’altra destaquen que els avenços tecnològics han facilitat la tasca dels investigadors, com l’ús de la intel·ligència artificial, malgrat que van admetre que també la utilitzen els delinqüents, sobretot en el món virtual. Un salt tecnològic que, remarquen, es dona sobretot a la Policia Científica amb balística i reconstrucció de fets.

Tant Fadurdo com Roure expliquen com porten a terme les investigacions sent cada una diferent en funció del delicte, i que estan implicats a “posar la víctima en el centre”. “En casos d’agressió sexual, cal ser conscients que existeix un trauma i hem de compaginar la necessitat investigadora amb l’estat de la víctima i això requereix empatia”, expliquen. Un tracte que també tenen amb els autors de delictes. “Són persones i hem tingut famílies que ens han demanat ajuda perquè els seus fills estan en el món de la droga i acaben delinquint”, assenyalen.

Entre els delictes més habituals que arriben a la unitat d’investigació es troben els furts, sobretot per robatoris de telèfon mòbil, lesions i delictes informàtics com les estafes. Sobre els multireincidents, Fadurdo explica que en un cas van imputar a una persona un delicte del qual va dir que “en cometia tants que no recordava que l’havia fet”.

Sobre els casos que més els han impactat, recorden el suïcidi d’una menor o l’assassinat d’Isabel Bascuñana. “Vaig estar mesos que al tancar els ulls només podia escoltar el crit de la mare quan li vam dir que havíem trobat el seu cos”, explica Roure. Així mateix, insisteixen en la importància de denunciar per poder investigar.