Unes 750 ha de Castelldans es connecten al Segarra-Garrigues per regar de l'Albagés

Un total de 110 agricultors propietaris de 750 hectàrees del sector 10.11.14 del Segarra-Garrigues, que inclou els municipis de Castelldans, l’Albagés i el Cogul, han firmat l’acord per portar aigua a les seues finques des del pantà de l’Albagés i, per tant, ja podrien regar. Són els propietaris del 70% de les hectàrees de l’esmentat sector que n’inclou un total de 1.013, per la qual cosa 7 de cada 10 ja s’han afegit al regadiu, segons es va informar en una reunió mantinguda ahir a Castelldans.

Aquest sector capta l’aigua del pantà de l’Albagés, que en l’actualitat emmagatzema uns 20 hectòmetres cúbics i es troba en procés de proves de càrrega per comprovar la presa. Des de l’embassament es bombarà cap a una bassa situada a Castelldans amb una capacitat de 78.000 metres cúbics i des d’allà arribarà per gravetat a totes les finques.

Aigües del Segarra-Garrigues (ASG) va començar les obres de la xarxa secundària de la zona fa dos anys. Ha comportat la construcció de més de 43,7 quilòmetres de canonades principals i més de 33,2 de secundàries i una inversió que supera els 10 milions d’euros que avançarà la Generalitat. Cada partícip haurà d’abonar, posteriorment, uns 3.000 euros per hectàrea.Un total de 382 hectàrees tindran dotació màxima per a reg de transformació, de 6.500 metres cúbics per hectàrea i any, totes dins de terme de Castelldans, mentre que a l’Albagés i el Cogul serà un reg de suport de 1.500 metres cúbics per hectàrea i any.

Segons l’alcalde de Castelldans, Conrad Llovera, amb la posada en marxa del reg “el poble deixa de ser de secà per passar a ser de regadiu amb el 80% de les seues hectàrees de cultius amb possibilitat de regar”. A més, l’arribada de l’aigua de reg beneficiarà finques de la zona protegida de Mas de Melons, que tindrà una dotació d’entre 1.500 i 3.000 metres cúbics per hectàrea i any.

El reg del Segarra-Garrigues inclou 68.000 hectàrees i les obres ja executades podrien portar aigua a un total de 21.700. Només els propietaris d’unes 20.000 hectàrees han pagat la connexió a les seues parcel·les i 16.000 estan en reg.

El pantà de l’Albagés va servir aigua l’abril del 2021 per primera vegada des de la construcció de la presa que va quedar acabada el 2017 i la primera finca agrícola que va proveir, d’una superfície de 8,24 hectàrees, va ser del Cogul.

La sequera de l’any passat impulsa la inclusió al reg

Fa dos anys els regants d’aquesta zona, en concret el pis D del sector 10.11.14, es van reunir a Castelldans per donar el beneplàcit a l’inici de les obres en més de 1.000 hectàrees que també inclouen finques de l’Albagés i el Cogul. Responsables d’ASG i de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues es van tornar a congregar ahir per donar-les per acabades i anunciar la imminent entrada en funcionament per a tots aquells adscrits al reg.

Per la seua banda, el president de la comunitat de regants, Josep Maria Jové, es va mostrar optimista el cap de setmana passat amb la incorporació de nous regants al sistema del Segarra-Garrigues ja que “malgrat que pugui semblar el contrari, la realitat és que la forta sequera del passat 2023 que va obligar a tancar el proveïment per tornar a reprendre’l només per salvar fruiters, ha estat un revulsiu perquè la gent s’hi hagi apuntat, de manera que ara la situació és que tenim més demanda per posar noves finques en regadiu que el pressupost disponible de la Generalitat, fins ara no ens havíem trobat mai amb aquest escenari”, va remarcar Jové.