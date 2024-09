Més cultura a l'ampliar la biblioteca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Biblioteca Salvador Espriu de Linyola ja té a punt la programació cultural d’aquesta tardor, que inclourà una vintena d’activitats com l’Hora del Conte, xarrades o tallers. Ho van explicar ahir la regidora de Cultura, Roser Torres, i la bibliotecària Montse Espina, que van destacar aquest equipament com un dels pilars culturals del municipi, juntament amb les associacions i l’escola de música. Torres va explicar que l’ampliació d’aquest servei ha permès comptar amb una sala específica per als joves. Va remarcar que el consistori està elaborant el projecte per completar l’ampliació de l’espai, amb la instal·lació de mobiliari l’any que ve.

La programació començarà el dia 27 amb l’espectacle Ànima. Els nostres monstres, a càrrec de Mònica Torra. L’endemà es portarà a terme una Hora del Conte amb Gisela Llimona. A l’octubre estan previstes activitats com l’espectacle Paraula Guimerà a càrrec de Q-Arts amb Lluïsa Mallol, Marta Millà i Bàrbara Granados, el dia 23, i una sessió del Club de Lectura en Família, amb Sílvia Palazón, el 26. El 15 de novembre hi haurà una tertúlia literària amb la periodista Laia Perearnau.

El municipi d’Ivars d’Urgell ha iniciat la quarta edició de la Catxipanda amb contes per a tots els públics amb l’objectiu de mantenir viva la tradició de la narrativa oral. Dissabte passat es va portar a terme la primera sessió, que va anar a càrrec de Mon Mas, que va presentar l’espectacle BOM, contes de Bruixes, Ogres i Monstres. Va ser al parc de l’ermita i va atreure un bon nombre de famílies. La pròxima sessió està prevista per al dissabte 21 de setembre i anirà a càrrec de Blai Senable, amb l’espectacle titulat Contes anima(la)lts.