Àger defensa la tala de pins a la col·legiata

L’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgés, va declarar ahir al jutjat número 3 de Balaguer per la denúncia penal que l’entitat ecologista Ipcena i l’Associació de la Vall d’Àger per a la defensa dels Animals i el Medi Ambient (DAIMA) van interposar contra el consistori per una tala de pins a la zona de la col·legiata de Sant Pere. Burgés va explicar que el consistori va aportar els informes de Cultura, Aigües de Catalunya, Medi Ambient i Agents Rurals que autoritzaven l’actuació, ja que la vintena de pins de grans dimensions suposaven un perill a causa de la seua altura i inclinació i que això suposava un risc que caiguessin a sobre de la muralla medieval de la col·legiata i del dipòsit d’aigua. Burgés va afegir que “tant el departament de Cultura com Aigües de Catalunya havien fet peticions perquè es fes una intervenció a la zona, ja que els arbres podien caure sobre la muralla medieval i les arrels estaven danyant les canonades del sistema d’aigua”, va assenyalar. Va insistir en el fet que els Agents Rurals no van observar cap nidificació d’aus a la zona ni que la tala afectés cap espècie, tal com consta al seu informe. En referència a l’àmbit urbanístic, Burgés va assenyalar que l’espai “està catalogat com a zona verda i segueix sent-ho. Hi havia pins i ara hi haurà altres arbres. Continuarà sent una zona verda i de lleure perquè la gent pugui gaudir-ne”. Va atribuir les queixes d’un membre de l’associació DAIMA a una qüestió personal, ja que va ser acomiadat com a treballador de l’ajuntament “per filtrar a l’entitat informació sobre la tala d’aquests arbres”. Les dos entitats denunciants van declarar dimarts davant del jutge.

Pel seu costat, el secretari d’Ipcena, Joan Vázquez, va dir que el consistori havia incorregut en un “suposat delicte d’ordenació del territori i l’urbanisme”.