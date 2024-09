Més de 3 dies sense aigua de boca a Bovera al trencar-se una canonada

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de tres dies han estat els 260 veïns de Bovera sense aigua per una rebentada a la xarxa de proveïment de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues. La ruptura ha obligat l’ajuntament a contractar camions cisterna i a repartir aigua embotellada, una despesa que sufragarà la mancomunitat. L’avaria va quedar reparada ahir a la tarda després de diverses operacions per trobar-la, segons va explicar el president de l’organisme, Francesc Esquerda.

La causa va ser una avaria en el sistema de telecontrol al quedar-se sense llum el diumenge 15, fet que va motivar que no circulés l’aigua a la conducció entre la Granadella i Bovera. No obstant, dilluns es va recuperar el servei en la primera població, malgrat que al restablir-se el cabal aquest va arrossegar fang i pedres que van provocar la rebentada a Bovera. Durant aquests tres dies els tècnics han estat intentant localitzar-la per poder actuar i, finalment, ahir al matí es va identificar correctament el lloc i es va poder començar a treballar per eliminar l’obstrucció, va indicar Esquerda.

Segons l’alcalde, durant els primers dies l’aigua acumulada al dipòsit va permetre subministrar alguns veïns però hi va haver un moment en què no va entrar cabal i es va buidar. L’arribada de cisternes també va ser insuficient per omplir-lo i que hi hagués pressió, per la qual cosa es va optar per repartir aigua embotellada per beure i cuinar.

Acero va indicar que la situació s’ha resolt amb els camions cisterna que han anat arribant. Durant la jornada d’ahir es van desplaçar a la població uns altres tres camions cisterna i també es van distribuir garrafes entre els veïns. L’alcalde va remarcar que l’avaria va quedar totalment reparada i el servei restablert al vespre i que el dipòsit s’omplia amb tota normalitat.

Abocaments i pesticides van tallar el subministrament el 2021 i 2022

Els 25 pobles de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues i el Segrià es van quedar sense subministrament per beure i cuinar al maig i el juny del 2022 al trobar-se un alt nivell de pesticides a l’aigua que capten del pantà d’Utxesa. Aquesta situació va obligar a canviar els filtres de la potabilitzadora i es projecta la renovació de tot el sistema que suposarà una inversió de vora dos milions. Un any abans va caldre suspendre el proveïment per un abocament d’hidrocarburs a Utxesa que la mancomunitat atribueix al mal estat del clavegueram de Lleida.