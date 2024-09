Talarn demana a Illa l'Estatut de Municipis Rurals i crear habitatge

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Diputació, Joan Talarn (ERC), va traslladar al president de la Generalitat, Salvador Illa, les prioritats dels municipis de la demarcació per a aquest mandat, com culminar els tràmits perquè l’Estatut de Municipis Rurals sigui una realitat tan aviat com sigui possible i crear més habitatge públic, a més de millorar la gestió de l’aigua. Talarn va participar en una trobada dels presidents de les quatre diputacions de Catalunya amb Salvador Illa.