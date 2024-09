Els Mossos han requisat aquest any 240 armes blanques a Lleida, una al dia

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van intervenir 240 armes blanques entre els mesos de gener i agost d’aquest any a la demarcació de Lleida. És a dir, una al dia. Concretament, van ser 195 armes a la Regió Policial Ponent i 45 a la de l’Alt Pirineu i Aran. Són el 3,8% de les 6.252 navalles i ganivets requisats pel cos a Catalunya, en una xifra que ha anat en augment en els últims anys. Així, per exemple, el 2020 van ser 3.831.

Per frenar aquest increment, la conselleria d’Interior va anunciar dijous el Pla Estratègic del Departament per un espai públic lliure d’armes que substitueix al pla Daga. La consellera, Núria Parlon, acompanyada del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, van explicar les principals línies del nou pla, que comptarà amb la col·laboració de les policies locals. El pla preveu, entre altres mesures, sancions més dures. Així, en el cas que es tingui una arma blanca sense justificació, les conseqüències seran “infraccions administratives o penals”, amb multes de 600 a 30.000 euros. Les de més quantia seran per a casos greus o de reincidents. Trapero va especificar que aquest pla “obeeix a la quantitat d’incidents relacionats, que té un punt d’insuportable i estan alarmant la societat”.Des de començament d’any, les comarques lleidatanes han registrat més d’una trentena d’incidents en els quals s’ha fet ús d’algun tipus d’arma blanca, ja siguin navalles, ganivets, cúters o vidres de botelles trencades, com va avançar aquest diari el passat 27 d’agost.

Hi ha tant agressions com amenaces o robatoris i la majoria s’han registrat a la capital del Segrià. “Han augmentat els fets amb implicació d’armes blanques. Hi ha hagut una escalada de violència”, va assegurar el comissari en cap, Miquel Esquius. El nou pla estableix controls policials aleatoris en zones de lleure, transport públic o a prop d’escoles amb identificació i escorcolls a ciutadans. Si fins ara el pla Daga se centrava a detectar armes blanques quan ja hi va haver algun incident violent, el nou pla vol detectar la tinença abans que hi hagi incidents a través d’aquests controls policials aleatoris. Esquius va explicar que han augmentat els fets amb implicació d’armes blanques. “Hi ha hagut una escalada de violència. El 50 per cent dels incidents amb armes blanques l’any passat van tenir lloc en la via pública, ara és del 73 per cent. Es veu clar”, va reiterar. El comissari en cap va afegir que han sol·licitat més detectors de metalls per poder comptar-hi durant els controls policials.

Prohibides quan la fulla supera els onze centímetres o té doble fulla

El Reglament d’Armes prohibeix, per exemple, la tinença, ús i exhibició de les navalles no automàtiques que tinguin una fulla que excedeixi els 11 centímetres, mesurats des del límit del mànec fins a l’extrem. Són les denominades papallona i de ventall. També estan prohibits matxets i punyals. De les reglades, com ganivets de cuina o eines agrícoles de fulla (destrals o similars), no es poden portar en zones de lleure, esdeveniments esportius o manifestacions. Els policies també poden requisar aquelles armes reglamentàries –petites navalles, per exemple– quan s’exhibeixen o s’utilitzin de manera negligent, temerària o intimidatòria.Pel que fa als delictes, els Mossos d’Esquadra van intervenir armes blanques (ganivets i navalles, entre d’altres) en 580 actuacions policials relacionades amb delictes en l’última dècada (2013-2023) a les comarques de Lleida. Del total, 155 de les intervencions s’han produït a la capital del Segrià. La segona localitat de Ponent amb més casos és Tàrrega, amb 92. També hi va haver 24 intervencions a Balaguer i onze a Cervera.