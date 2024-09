El Sobirà aposta per la bicicleta elèctrica i desplega 15 estacions de càrrega i reparació

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’objectiu de desestacionalitzar l’oferta turística del Pirineu i oferir activitats sostenibles per als visitants durant tot l’any, el Pallars Sobirà desplegarà en les properes setmanes carregadors per a bicicletes elèctriques en un total de quinze pobles. En concret, els instal·larà en zones d’aparcament de nuclis urbans propers a espais naturals, que seran al seu torn punt de partida d’un nou catàleg de rutes ciclistes. El consell del Sobirà ja treballa juntament amb els ajuntaments dels municipis en els quals transcorreran les rutes per configurar una oferta per a tots els nivells i disciplines, amb especial atenció a l’Enduro i la BTT així com al turisme sènior, familiar i de parelles.

Les estacions es projecten en aparcaments a Alins; Alt Àneu; Baix Pallars; Espot; Esterri d’Àneu; Esterri de Cardós; Farrera; la Guingueta d’Àneu; Lladorre; Llavorsí; Rialp; Soriguera; Sort; Tírvia i la Vall de Cardós. Amb la finalitat de donar un millor servei als usuaris de bicicletes, estaran acompanyades d’un kit d’eines de reparació i manteniment per a bicicletes. Inclouran tornavisos, claus Allen, palanques per canviar pneumàtics o una bomba d’aire, que estaran connectats a la base mitjançant un cable per evitar possibles robatoris.

En la mateixa línia, les estacions incorporaran un sistema de neteja amb aigua a baixa pressió i raspalls, amb l’objectiu de facilitar el seu posterior transport i guardat. Estaran dotades amb una safata per recollir el fang connectada a la xarxa de clavegueram.Una de les particularitats de l’actuació, que forma part del projecte Bike Natura-Aventura Pallars Sobirà i que està subvencionada amb fons europeus Next Generation, és que inclourà un total de sis pèrgoles dotades amb plaques fotovoltaiques i bateries.

En moments d’alta eficiència entregaran una potència total de 200 W, que permetria la càrrega de quatre bicicletes elèctriques alhora, mentre que es preveu que destinin l’energia excedent que generen a instal·lacions d’ús públic. Aquestes pèrgoles, integrades al paisatge, facilitaran també als visitants un espai amb ombra per descansar a l’estiu, al mateix temps que oferiran protecció en fenòmens meteorològics adversos.L’import total del projecte suma uns 525.000 euros, dels quals uns 280.000 es destinaran a l’adequació de les zones d’aparcament, que inclou la pavimentació d’una parcel·la a Sort.

Projecten un Bike Park a l’estació d’Espot els mesos d’estiu

El projecte Bike Natura-Aventura suposarà una injecció total de 2,3 milions d’euros de la UE al Pallars Sobirà per fomentar el cicloturisme. Entre les actuacions previstes, hi ha la de fer que els telecadires de Port Ainé i Espot puguin transportar bicicletes acoblant ganxos als remuntadors. En aquest sentit, l’estratègia de FGC Turisme, propietària de les dos estacions de muntanya, contempla vincular Espot Esquí amb el projecte de hub de la bicicleta impulsat pel consell comarcal, amb la intenció que allotgi un Bike Park durant els mesos d’estiu. La iniciativa respon a l’objectiu de desestacionalitzar la proposta d’activitats del territori, amb la finalitat d’atreure visitants durant tot l’any al mateix temps que s’afavoreix el turisme de proximitat i es promociona l’esport i l’activitat física a l’aire lliure en totes les seues modalitats, seguint models europeus com els Alps francesos o les Dolomites.