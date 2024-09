L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ordena el seu successor

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep-Lluís Serrano ja és bisbe coadjuntor d’Urgell i futur copríncep episcopal d’Andorra. La catedral de Santa Maria de la Seu, plena a vessar, va acollir ahir la seua ordenació en una jornada històrica, cinquanta-tres anys després de l’última, la de Joan Martí Alanis. L’acte, que va començar amb puntualitat a les 11 del matí i es va allargar 3 hores, arribava després que el papa Francesc anunciés el nomenament del nou bisbe el juliol passat.

La cerimònia la va presidir el substitut per als afers generals de la Secretaria d’Estat del Vaticà, Edgar Peña, i l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, amb la presència d’uns altres 40 bisbes catalans i abats, entre els quals el nunci apostòlic Bernardito Auza, i l’arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. També hi va ser present el representant personal del copríncep francès al Principat d’Andorra, Patrick Strzoda, i nombroses autoritats catalanes i andorranes, entre les quals el president de la Generalitat, Salvador Illa o el conseller de Justícia, Ramon Espadaler i el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, entre altres.

Durant la cerimònia solemne, amb 400 convidats i més de 600 feligresos presents, l’actual copríncep d’Urgell va elogiar el que serà el seu successor quan es jubili, de qui va destacar ser “un bon sacerdot” i el seu “amor a la terra i a la llengua catalana”. El diplomàtic del Vaticà, pel seu costat, li va encarregar que “escolti les necessitats de la societat i s’atansi als joves”.

Una vegada ordenat, després de la seua promesa com a bisbe i el cant de les lletanies dels sants, la imposició de mans, la unció i l’entrega del bastó i la mitra, es va celebrar una eucaristia ja presidida pel nou bisbe que va acabar amb la benedicció als presents. En les seues primeres paraules com a coadjuntor, Serrano va destacar que vol “servir els treballadors que passen dificultats, els immigrants i els ancians” i reclamant un diàleg entre la gent gran i els joves. També va tenir unes paraules per a la seua família i va esmentar rectors de diferents municipis de les Terres de l’Ebre i del seu poble natal, Tivissa.Josep-Lluís Serrano es va convertir així en el bisbe més jove d’Espanya, amb 47 anys. Al ser coadjuntor, succeirà l’actual copríncep episcopal quan el Vaticà accepti la seua renúncia en una data per determinar però que es calcula que serà, com a mínim, no abans d’un any per la complexitat de càrrec.