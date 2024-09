Els boletaires escalfen motors davant la previsió d'una bona temporada

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Les generoses pluges amb què es va presentar el mes de setembre han carregat d’humitat el subsol dels boscos, per la qual cosa, si cau una mica més d’aigua i es mantenen les temperatures actuals, la campanya arrancarà amb bon peu. Aquestes primeres setmanes de setembre ja hem pogut veure com els boletaires experts arribaven amb cistelles de ceps i algun rovelló acabat de sortir procedents de les zones més altes del Pirineu, especialment de llocs on ja va caure pluja durant el mes d’agost passat, com la Cerdanya. De totes maneres, sortir aquests dies a buscar bolets a les zones de menys de 1.200 d’altitud és arriscar-se a tornar amb la cistella pràcticament buida. Així ho han viscut molts boletaires que aquests dies han omplert els accessos als boscos del Solsonès i del port del Cantó.

Els rovellons ja comencen a sortir en zones altes.

Segons el boletaire de Cervera Manel Muñoz, si tradicionalment la campanya començava a mitjans d’octubre, aquest any possiblement serà d’aquí a un parell de setmanes. “Els principals enemics són el vent i el fred”, comenta. Si aquests no fan acte de presència ara, a partir dels dies 28 i 29, podrien començar a veure’s cistelles plenes de bolets que surten dels boscos de Lleida. Segons un altre expert de la capital de la Segarra, Joan Mora, a les zones amb una altitud entre els 600 o 700 metres, com Vilanova de Meià, Rialb, Biosca, Torà o la Panadella, segurament, tarden una setmana més a sortir els primers bolets. Una manera de constatar-ho és la presència als boscos dels primers mollerics, cuagres i pets de llop, ja que els pocs dies en el seu entorn comencen a aparèixer els primers rovellons, llenegues, fredolics i camagrocs.

Una zona del Pirineu de Lleida on abunden els rovellons

Una possible ruta per als propers dies.

Una de les alternatives per trobar bolets el cap de setmana que ve pot ser anar a la zona del port del Cantó, concretament per la carretera N-260 que uneix la Ribera d’Urgellet i Sort. És una via de 45 quilòmetres que cal recórrer a baixa velocitat per la seua gran quantitat de revolts. El cim del port està a 1.730 metres d’altura.D’aquesta manera, si sortim des d’Adrall, a partir de Canturri veurem els dos costats de la carretera boscos fàcilment transitables per caminar, i alguns plans al costat del port rics en bolets on podem trobar rovellons, llenegues i també algun cep als punts més alts, com Rubió del Cantó.