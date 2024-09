L'Escola d'Adults de Guissona, a un pas de quedar-se sense seu

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Escola d’Adults de Guissona haurà d’abandonar les actuals instal·lacions al complex de La Llavor, situat al carrer Seminari, el proper dia 30. Es quedarà sense seu ja que les noves instal·lacions a les antigues sitges del Servei Nacional de Productes Agraris (SENPA) encara no estan finalitzades. De fet, el passat dia 16 estava previst iniciar les classes a la nova seu però no van aconseguir finalitzar els treballs de remodelació de la planta.

La situació ha provocat temor i malestar entre els alumnes i els professors ja que poden quedar-se sense aquest equipament en només una setmana, la qual cosa deixaria sense aules els 160 alumnes matriculats, gairebé el triple que el 2023, quan van ser 55.L’alcalde, Jaume Ars, va explicar que els treballs els porta a terme el departament d’Educació i que es podrà prorrogar una setmana més l’estada en aquest local si bé reconeix que ha quedat obsolet. Guissona va arribar a un acord amb la conselleria d’Educació per utilitzar l’interior de l’edifici de l’antiga sitja del Senpa com a espai per a les classes de l’aula d’adults. Primer es va aconseguir un acord per a la cessió de l’edifici entre l’anterior conselleria d’Acció Climàtica i la d’Educació i, posteriorment, Educació va donar llum verda a la cessió per a l’ús de les instal·lacions al municipi. Estava previst que el passat dia 16 comencessin les classes havent habilitat els espais de recepció, despatxos i dos aules. En una segona actuació prevista per al curs 2025-2026 s’abordarà la reforma completa de l’equipament, que té una superfície d’uns 200 metres quadrats. En l’actualitat, l’Aula d’Adults de Guissona ofereix els cursos d’alfabetització, català, castellà i competències digitals. Segons Jaume Ars, l’entitat és una eina clau per a la cohesió social de la població, i “prova d’això és que cada curs es completen totes les places”.