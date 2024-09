El CSIC testa un biocida orgànic per eliminar espècies invasores de peixos en llacs d'Aran

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El CSIC (Centre Superior d’Investigacions Científiques) està testant a la Val d’Aran les prestacions d’un biocida d’origen orgànic per erradicar la presència d’espècies invasores de peixos als llacs de muntanya.

L’assaig, que s’emmarca en el programa Life Rescue Alpir, finançat amb fons Next Generation i en el qual participen diverses institucions i entitats privades, va començar ahir dimecres a Colomèrs, a Naut Aran, en una àrea que concentra una desena d’aquestes masses d’aigua en tot just un quilòmetre quadrat i té per objectiu principal el veró (foxino o piscardo en castellà), una espècie d’origen asiàtic i introducció artificial que acaba desplaçant la truita autòctona i depredant la resta de la fauna aquàtica.

Què és la rotenona? És un isoflavonoide d’origen vegetal que s’extreu de les arrels d’algunes lleguminoses i que s’ha utilitzat tradicionalment com a biocida o pesticida natural pels seus efectes sobre el sistema neurològic dels insectes.La rotenona s’ha aplicat mitjançant dilució en aquest assaig, per al qual s’han elegit llacs situats en elevades altituds (més de 2.000 metres) i tancats, és a dir, que no generin escorrenties per evitar mortaldats imprevistes aigües avall.Segons van explicar els mateixos promotors en una reunió prèvia feta dimarts a Vielha, l’aplicació no va ser autoritzada pels seus riscos als Alps, on també es desenvolupa el projecte.En uns dies començaran a conèixer-se els resultats de l’aplicació, que a Catalunya disposa de totes les autoritzacions, encara que el Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica) es mostrava reticent a donar-hi el vistiplau. Segons fonts del programa, es va realitzar amb fortes mesures de control.

El programa Life Rescue Alpir, en el qual participen el CSIC, la Generalitat, el Conselh Generau d’Aran, Forestal Catalana i diverses universitats i que compta amb una dotació de gairebé cinc milions d’euros, té per objectiu recuperar onze espècies d’amfibis (la granota roja, el tritó, el gripau paridor i l’almesquera) i muricecs (barbastella, de musell llarg, mitjà i forestal, orellut alpí, de ferradura petit i nòctul gegant).El veró, un ciprínid que tot just assoleix els deu centímetres d’envergadura, desequilibra els ecosistemes com a depredador de crustacis, amfibis, insectes i mol·luscos i al consumir el plàncton dels llacs, a més de desplaçar la truita (en ocasions també al·lòctona): serveix d’aliment als exemplars juvenils i adults, però acaba amb els alevins al competir pel mateix menjar. El pla pretén erradicar peixos invasors per recuperar els amfibis i els muricecs.

El programa inclou divuit llacs pirinencs de Lleida

El Life Rescue Alpir, en el qual es consideren invasors tres espècies de truita (la de rierol, la comuna i la irisada) i quatre de veró (el comú i els de la Garona, el Danubi i el Llenguadoc), contempla intervencions en un total de 18 llacs d’alta muntanya del Pirineu de Lleida, segons explica el web del mateix programa. Aquests es reparteixen per les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran. Segons van avançar els promotors de la iniciativa, les actuacions se centraran l’any que ve en tres dels localitzats en la segona, entre els quals es troba el Muntanyó d’Àrreu, una de les poques masses d’aigua sobre estructures de tipus calcari que poden localitzar-se a tot el Pirineu. D’aquesta manera, el programa Life Rescue Alpir s’estén per bona part del territori del Parc Nacional d’Aigüestortes i del Parc Natural de l’Alt Pirineu.