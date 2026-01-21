ACCIDENT
Adif limita a 160 km/h la velocitat d’un tram de la línia de l’AVE Madrid-Lleida-Barcelona
Després d’advertir els maquinistes de sots que causaven vibracions, que van revisar la passada nit
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va limitar ahir a 160 quilòmetres per hora la velocitat màxima dels operadors d’alta velocitat en un tram de 187 quilòmetres de la línia Madrid-Lleida-Barcelona “per precaució”, després d’advertir els maquinistes de “sots” que provocaven excés de vibracions. Adif va indicar que es tracta d’una limitació “temporal” entre Mejorada del Campo, una localitat pròxima a Madrid i Cetina, situada a 30 quilòmetres de Calatayud. La passada nit tècnics de manteniment havien de revisar la infraestructura i, si no registren cap incidència, quedaria aixecada la restricció de velocitat.
Per aquest corredor circulen deu trens AVE al dia entre Lleida i Madrid i nou en direcció contrària, així com desenes més dels altres dos operadors d’alta velocitat, Ouigo i Iryo, malgrat que cap de les seues freqüències no té aturada a la capital del Segrià.
Aquesta instrucció d’Adif arriba dos dies després de l’accident ferroviari d’Adamuz, que ha provocat 41 víctimes mortals, tot i que fonts sindicals van indicar que fa molt temps que denuncien l’excés de vibracions en la línia de Madrid-Lleida-Barcelona. En paral·lel a la iniciativa d’Adif, els maquinistes d’aquesta línia estan extremant precaucions a l’hora de circular i estan regulant la velocitat quan les detecten. En aquest sentit, segons el sindicat majoritari Semaf, els conductors de trens tenen la potestat de disminuir la velocitat si la causa ho justifica.
Precisament, treballadors de Renfe, Adif, Logirail i Contratas Ferroviarias de Lleida van fer ahir un minut de silenci davant l’estació Lleida-Pirineus. Els sindicats exigeixen “una investigació rigorosa”.