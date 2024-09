Exigeixen una solució per les retallades a les plantes solars

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 6.000 famílies catalanes pioneres en producció d’energia fotovoltaica reben un 40% menys dels ingressos esperats per culpa de les retallades en la retribució del Govern central a les inversions en renovables realitzades fa més de 10 anys. Ho va denunciar ahir a Mollerussa l’Associació Nacional de Productors Fotovoltaics (Anpier), que assegura que les esmentades famílies (65.000 a tot Espanya) pateixen un “greuge comparatiu sense precedents” respecte als inversors internacionals que després de demandar en tribunals fora d’Espanya ja compten amb resolucions favorables. “Als estrangers que van construir fotovoltaica els protegeix la Carta de l’Energia i gràcies a ella estan obtenint molts laudes condemnatoris”, va destacar el president d’Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca. Dels 52 demandants internacionals, 26 ja compten amb un final favorable, cosa que pot suposar per a l’Estat un desemborsament de 2.000 milions d’euros. “L’actual govern socialista no ha complert la promesa que ens va fer quan era a l’oposició” va apuntar Martínez-Aroca. Per aquesta raó, Anpier exigeix compensacions per aquestes retallades “salvatges”, tal com va remarcar el director de l’entitat, Rafael Barrera. També hi va participar Jaume Pedrós, representant d’Anpier a Catalunya. “La situació és preocupant, al final haurem de pagar per produir”, va remarcar.