Fundació Resilis evita que desnonin una pensionista comprant el seu pis a Tàrrega

Els Reis Mags han arribat abans d’hora per a Teresa Figuera, una veïna de Tàrrega de 67 anys, pensionista, amb una discapacitat acreditada del 65% i amb una fibromiàlgia crònica: la Fundació Resilis ha conjurat l’amenaça de desnonament que des de fa anys la turmentava i que s’havia de traduir en un desallotjament el passat 24 de setembre, al comprar el pis en el qual viu, situat al número 21 del carrer Sant Pelegrí de la capital de l’Urgell i en què podrà passar la resta de la seua vida.

Fonts de la Fundació Resilis van explicar a SEGRE que el seu objectiu és que “totes les famílies tinguin un habitatge digne, per aquesta raó ens dirigim bàsicament a les famílies més vulnerables”. La Fundació Resilis va poder adquirir el pis en el qual resideix aquesta veïna de Tàrrega després de contactar amb la immobiliària Solvia, de Banc Sabadell, que l’havia posat a la venda a internet per 35.200 euros i que els ha ajudat en tots els tràmits. De moment, Teresa Figuera no està pagant cap renda perquè l’adquisició de l’habitatge encara es troba en tràmit. Una vegada es converteixi formalment en la propietària, la fundació té previst aplicar-li una bonificació en el lloguer.

Per la seua part, Teresa Figuera es va mostrar “molt agraïda” a la fundació i també a la difusió feta del seu cas a través de SEGRE, que va possibilitar que la Fundació Resilis conegués el seu cas.Aquest diari va explicar el 14 d’agost la situació de la Teresa, que es mostrava “desesperada” i “totalment enfonsada” després d’haver rebut una notificació en la qual el jutjat dictaminava que anava a ser desnonada del pis de lloguer social en el qual vivia. Subsisteix amb una pensió de 800 euros i únicament demanava un habitatge digne, i assequible per als seus ingressos, en la qual poder viure amb el seu gos i el seu gat. Fonts de la fundació van explicar que amb accions com aquesta “també intentem reduir l’okupació dels habitatges per part d’aquestes famílies”.

El cas de Figuera s’ha resolt satisfactòriament, encara que no és l’únic problema d’habitatge existent a Tàrrega, on les més de trenta famílies que resideixen com a inquilins en el número 9 del carrer Claravalls temen quedar-se sense casa després que l’edifici hagi estat adquirit per la Sareb a l’executar una hipoteca del promotor.