Planas ratifica el compromís de l'Estat per modernitzar el Canal d'Urgell

El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va reafirmar ahir a Lleida la voluntat del Govern central d’avançar, de la mà de la Generalitat i la comunitat de regants, en la modernització del Canal d’Urgell, que subministra aigua a gairebé 70.000 hectàrees de cultius a les comarques lleidatanes. Segons va afirmar durant la seua visita a la Fira de Sant Miquel, en la qual va estar acompanyat pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i l’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, impulsar aquest projecte no és “només un desig, sinó una necessitat des del punt de vista productiu”, ja que tenint en compte l’actual context de canvi climàtic, amb cada vegada menys aigua disponible i temperatures més elevades, “hem de ser capaços d’adaptar-nos per produir aliments en quantitat, qualitat i a bon preu”.

Per aquest motiu preveu “en un futur pròxim” pactar amb la Generalitat i els regants un cronograma precís de les actuacions i el repartiment del finançament i les actuacions. La renovació íntegra del canal podria costar uns 1.500 milions d’euros, segons el projecte elaborat pels mateixos regants.

De moment, Planas va recordar que, com ja va avançar SEGRE, l’Estat té aprovades inversions per un valor de 140 milions d’euros per a vuit actuacions en infraestructures de regadius a Catalunya aquest any, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Del total, 6 es porten a terme a la demarcació de Lleida amb un pressupost conjunt de 105 milions d’euros.

Durant la seua compareixença, el titular d’Agricultura també va explicar que el Govern espanyol es troba treballant en un projecte de llei per reduir el desaprofitament alimentari. La norma, que encara es troba en fase de comissió i que espera que pugui veure la llum abans que finalitzi l’any, se centrarà en la prevenció i conscienciació sobre la necessitat de no tirar menjar. La llei prova de fomentar bones pràctiques des dels productors primaris, en la fase de collita i recol·lecció dels aliments, fins als consumidors, bé a la llar o en bars i restaurants.

El ministre va explicar que a Espanya es malgasten anualment uns 1.200 milions de quilos de menjar. Així mateix, va destacar l’empenta de l’economia espanyola i va reivindicar la contribució del sector agroalimentari a aquestes dades, destacant la seua força exportadora.

Abans de la seua visita a la Fira, Planas es va reunir amb Ordeig, amb qui, a més d’analitzar les pròximes inversions en regadius, es va comprometre a recolzar el sector ramader en matèria de salut animal amb més d’un milió en ajuts a Catalunya per abordar malalties com la llengua blava o la tuberculosi bovina, entre d’altres. Així, la meitat d’aquesta quantitat es destinarà a la compra de vacunes contra la malaltia de la llengua blava.