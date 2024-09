Deneguen excarcerar l'acusat d'apunyalar un home a Balaguer

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat d’Instrucció 3 de Balaguer ha denegat l’excarceració de l’home de 47 anys que va ser detingut pels Mossos d’Esquadra el passat 31 d’agost com a presumpte autor de l’apunyalament a un altre home a la capital de la Noguera. La defensa de l’investigat va sol·licitar davant del jutjat la seua posada en llibertat al·legant, entre altres arguments, que la víctima no va patir lesions de gravetat, que no hi ha possibilitat que l’acusat entorpeixi la instrucció i que no existeix risc de reiteració delictiva ni de fuga. La Fiscalia es va oposar a la posada en llibertat. La víctima està representada pel lletrat Xavier Prats, de Prats Advocats.

La jutge desestima la petició en una interlocutòria en la qual argumenta que “s’imputa l’investigat un delicte d’homicidi en grau de temptativa i, si bé la qualificació jurídica pot variar durant la instrucció (...), consta que l’investigat va clavar en repetides ocasions, fins a set vegades, un ganivet amb una fulla de 18 centímetres en parts del cos propers als òrgans vitals (coll, esquena, paret abdominal i axil·la esquerra)”. Afegeix que “davant de la gravetat dels fets i una pena elevada que es pogués imposar, es continua considerant proporcionada la presó provisional (...) perquè és més elevat el risc de fuga”. Afirma que l’home no té domicili conegut i “s’ha d’evitar la reiteració delictiva atenent que va agredir sense cap motiu la víctima i directament amb un ganivet”. “La víctima, que va rebre l’alta el dia 2, encara s’està recuperant físicament i mentalment de l’agressió”, assegura Xavier Prats.