Espadaler comparteix amb l'Associació de Micropobles la defensa del jutge de pau

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, comparteix amb l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) la defensa que va fer divendres de la figura del jutge de pau a la reunió amb el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños. Espadaler va mantenir ahir a Riner, al Solsonès, una reunió amb el president de l’AMC, Joan Solà, també alcalde de la localitat. “Vaig traslladar la voluntat del Govern de preservar la figura del jutge de pau, en el marc de les futures oficines municipals de justícia que es preveuen al Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia”, va informar Espadaler sobre la reunió que va mantenir divendres.

Per altra banda, va remarcar que “el jutge de pau és una figura important, particularment als petits municipis, que contribueix positivament a la resolució de conflictes, evitant la judicialització”. Al seu torn, la visita s’emmarca en la voluntat del Govern de millorar la prestació de serveis públics, especialment als petits pobles rurals, com és el cas de Riner, que compta amb 267 habitants, com l’accés als serveis en àmbits com el de la justícia o l’atenció a les víctimes.