Intervingudes mig centenar d'armes blanques a Ponent i el Pirineu

Mig centenar d’armes blanques requisades durant el cap de setmana a les comarques de Ponent i del Pirineu. És el balanç del Pla Daga, posat en marxa davant l’augment dels incidents relacionats amb l’ús d’aquest tipus d’armes en el conjunt de Catalunya. Segons van informar els Mossos d’Esquadra, a la regió policial de Ponent es van portar a terme 50 actuacions i es van requisar 9 armes blanques i un instrument perillós. Al Pirineu, es van intervenir 14 armes i dos instruments perillosos.

Així mateix, a Lleida ciutat, durant les Festes de la Tardor, la Guàrdia Urbana va fer un total de 12 actuacions relacionades amb armes blanques al Centre Històric, on es van desenvolupar la majoria de les activitats festives. A Balaguer, la Urbana va fer diverses actuacions en el marc de l’operatiu Daga, en el qual es van requisar 12 armes blanques de la via pública. Així mateix, es van fer controls d’alcoholèmia i de substàncies estupefaents, amb 15 confiscacions així com diversos conductors sancionats. En el conjunt de Catalunya, un total de 272 armes blanques i 64 objectes perillosos van ser retirats dels carrers des de dijous a més de 800 dispositius desplegats en el marc del Pla Daga, en el qual també van participar vigilants de seguretat i la Policia Nacional. Els agents van decomissar bats de beisbol, esprais de defensa, barres de ferro, pals de fusta, una pistola elèctrica i un puny americà. Pel que fa a les armes blanques, destaquen ganivets, navalles de diversos tipus i mides, matxets, punyals o cúters. Els Mossos van assenyalar que els controls i dispositius del Pla Daga es mantindran a tot el territori i es desplegaran en els espais de protecció reforçada que es vagin identificant a partir de la intel·ligència policial obtinguda.A Lleida ciutat, a l’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar l’eficàcia d’aquest tipus de dispositius i el treball conjunt entre els diferents cossos policials, que preveu que tinguin continuïtat en les pròximes celebracions massives i festes majors. Una voluntat que traslladarà a la consellera d’Interior. Així mateix, va assenyalar que durant les festes “no s’ha produït cap incident relacionat amb l’ús d’armes blanques”.