Pinyana deixarà fora de servei 200 basses al modernitzar 1.880 hectàrees més de 6 municipis

Més de 200 basses de particulars quedaran fora de servei quan es modernitzi el sector 3 de Pinyana, que abasta 1.880 hectàrees dels termes municipals de Corbins, Benavent de Segrià, Torre-serona, Vilanova de Segrià, la Portella i Lleida, propietat de més de 670 regants. Segons el president de la comunitat, Ramon Piqué, aquesta actuació contempla la construcció d’una canonada que sortirà des de la Mata de Pinyana, a Alguaire, tindrà una longitud d’uns 9 quilòmetres i portarà l’aigua per gravetat fins a les finques. La inversió supera els 21 milions d’euros i comportarà la substitució de la xarxa d’antigues séquies per canonades a pressió. Els propietaris podran mantenir aquestes basses per emmagatzemar aigua destinada als sistemes antigelades. D’aquesta manera tampoc no seran necessaris bombatges, ja que un altre dels objectius és estalviar al màxim en despesa energètica.

La Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries (Seiasa) ja ha començat les gestions per abordar les obres, que han d’estar acabades el 2026, ja que tenen un termini d’execució de 24 mesos. La previsió és que l’empresa pública Tragsa abordi el gruix de les actuacions aquest mes, una vegada conclòs el procés d’expropiació.La modernització de Pinyana ja no té marxa enrere i seguirà un procés per fer-la extensible a les 13.495 hectàrees del sistema. Un total de 1.288 hectàrees de l’Horta de Lleida ja reguen per pressió natural des de la bassa de Vallcalent. El sector 5 contempla la modernització d’unes altres 2.867 hectàrees ubicades entre els termes municipals d’Alcarràs i Lleida també mitjançant una canonada lateral des de Canet i el sector 1, pròxim a la presa de Santa Anna, es troba en estudi.Pinyana preveu tancar la campanya a mitjans de mes, l’Aragó i Catalunya a finals mentre que el Canal d’Urgell ja l’ha donat per acabada (vegeu el desglossament). Els pantans van guanyant reserves i, de fet, els del Segre (Oliana i Rialb) comencen l’any hidrològic amb gairebé 140 hectòmetres cúbics més que l’any passat per aquestes mateixes dates. A la conca de la Noguera Ribagorçana l’embassament d’Escales té un total de 6,5 hectòmetres cúbics més que el 2023 en aquests dies, mentre que Santa Anna, que es troba al 56% de la seua capacitat, n’ha sumat 4,16 en una setmana.

Aborden el calendari per a la reconversió del Canal d’Urgell

Tècnics de la Generalitat, l’Estat i el Canal d’Urgell aborden avui les converses per a la modernització de les més de 70.000 hectàrees del sistema de regadiu, una actuació que comportarà una inversió de més de 1.500 milions d’euros. Per una altra banda, el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, va assenyalar que Estat, Generalitat i Casa Canal decidiran abans que acabi l’any les aportacions que han de sufragar cada un per començar les obres de modernització de les primeres 11.657 hectàrees, que ja compten amb una partida de 138 milions d’euros pendents d’un acord trilateral. De fet, l’anterior conseller d’Acció Climàtica, ara Agricultura, David Mascort, va remarcar fa un any que el departament ja té preparats un total de quatre projectes a punt per intervenir en aquesta primera zona, pendent que els regants s’adhereixin a les fórmules de finançament.