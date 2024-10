200 alumnes d'ESO, jurat a la Seu del 30 concurs de formatges

Els primers alumnes que ahir van iniciar la formació sobre formatges a l’Espai Ermengol. - C. SANS

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 200 alumnes de segon d’ESO dels instituts Joan Brudieu, La Valira i La Salle de la Seu d’Urgell han iniciat aquesta setmana els cursos sobre formació làctia i nou formaran part del jurat juvenil en el concurs de formatges de la Fira de Sant Ermengol. Els joves alumnes degustaran els formatges que hagin guanyat la medalla d’or en la 30a edició del Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, que se celebrarà durant el matí de dissabte vinent, dia 19. El concurs jove serà a la tarda. La formació dels alumnes d’aquesta setmana va a càrrec de Nati Valls i Xavi Patxot, professors de l’Escola Agrària del Pirineu de Bellestar. A més de conèixer el procés d’elaboració, van degustar tres tipus de formatge elaborats a l’Alt Urgell, de vaca, ovella i cabra. La formació culminarà amb una visita a l’Espai Ermengol. Ahir van rebre la benvinguda de l’edil de Promoció Econòmica, Gemma To, que va destacar la necessitat de “donar a conèixer el sector lacti als més joves perquè algun pot ser que vegi aquest sector com una possible sortida laboral i rellevi els elaboradors d’ara”.